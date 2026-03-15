Por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 15 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo. ¡Un nuevo clásico a la vista! ¿Qué canales están confirmados para la transmisión de este compromiso? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) es el único canal con los derechos para pasar el duelo entre cemas y rimenses, con sus alternativas de pago en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Best Cable y Claro TV. ¿Cómo verlo por streaming, dispositivos móviles y ordenadores? Podrás hacerlo vía DGO, Movistar TV App, Zapping, Claro Video y Fanatiz. El partido, a jugarse a las 11:00 a.m.

Liga 1 MAX transmite el partido entre Sporting Cristal vs. Sport Boys. (Video: Sporting Cristal)
Liga 1 MAX transmite el partido entre Sporting Cristal vs. Sport Boys. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS