Este domingo 8 de febrero desde las 4:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alberto Gallardo será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Liga 1 MAX transmite el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario. (Video: Universitario)
