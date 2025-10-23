Por la jornada 14 del Torneo Clausura de la , vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 23 de octubre, con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX (L1 MAX) para todo el Perú, además se versión en la página web de L1 MAX. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Los horarios del encuentro son: en Perú, Colombia y Ecuador a las 8:00 p.m.; en España desde las 3:00 a.m. del viernes 24; en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a las 10:00 p.m.; mientras que en México desde las 7:00 p.m. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima. ¡No te pierdas los detalles en la web de Depor!

