Sporting Cristal recibirá este jueves 23 de octubre a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, en un compromiso pendiente correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo que genera expectativa porque los cremas pueden consolidarse en la cima del torneo y quedar a un paso del ansiado tricampeonato, o los celestes seguir con chances matemáticas de impedirlo y de paso pelear por un boleto a la Copa Libertadores.

Sporting Cristal llega entonado a este partido luego de vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco con un gol agónico de Irven Ávila. Dicha victoria fue la segunda en los últimos siete partidos para los celestes, que le permitió trepar al cuarto lugar en la tabla del Torneo Clausura y también al cuarto puesto en el Acumulado, luchando por un boleto a la Copa Libertadores 2026.

Dentro de las novedades en el equipo de Paulo Autuori, Luis Abram sintió algunas molestias y no pudo trabajar con normalidad a lo largo de la semana. Por otro lado, Martín Távara y Yoshimar Yotún, quienes no arrancaron ante Deportivo Garcilaso, podrían ser de la partida en el duelo de este jueves. El mismo caso de Irven Ávila, quien reemplazó a Felipe Vizeu.

Los celestes también quieren cobrar revancha del partido jugado en el Estadio Monumental en el Torneo Apertura, donde Universitario de Deportes se impuso 2-0 con goles de Edison Flores y Diego Churín. Fue uno de los últimos partidos de Martín Cauteruccio, quien luego emigró al Bolívar de La Paz.

Universitario de Deportes, por su parte, mira a todos los demás equipos desde lo más alto de la tabla. El último lunes se impuso 2-1 a Ayacucho FC con un gol agónico de José Rivera. Fue su sexta victoria consecutiva en el campeonato, además que no pierde oficialmente desde el 18 de mayo, cuando cayó sorpresivamente ante Juan Pablo II, también en el Nacional.

Jorge Fossati no podrá con dos futbolistas que son claves dentro de su esquema, ambos por suspensión: Andy Polo y Jesús Castillo. En el caso de Polo, César Inga y Hugo Ancajima son los principales candidatos para reemplazarlo; con respecto a Castillo, Rodrigo Ureña se perfila para volver a la alineación titular luego de ocho jornada, entre suspensión y lesión.

En el historial de enfrentamientos, los cremas llevan ventaja sobre los celestes. Ganaron tres de los últimos cinco partidos, siendo el más recordado el de mayo del 2024, cuando vencieron 4-1 con tantos de Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Edison Flores y Rodrigo Ureña. El descuento fue anotado por Santiago González, quien abrió la cuenta.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para este jueves 23 de octubre desde la 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario?

