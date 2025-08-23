Desde el Estadio Alberto Gallardo, vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la , en el compromiso correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura. La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 11:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 1:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 10:00 a.m. en México; a las 12:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela. Este partido se puede ver por Liga 1 MAX y L1 Play. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Sporting Cristal vs. UTC por la Liga 1 | VIDEO: L1 MAX
Sporting Cristal vs. UTC por la Liga 1 | VIDEO: L1 MAX
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS