Descentralizado 

Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Sporting Cristal vs. UTC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Previa

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC por internet?

Para ver el partido Sporting Cristal vs. UTC por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tengas el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.

Previa

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC en España?

En España no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs. UTC estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

Previa

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs. UTC estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

Previa

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Sporting Cristal vs. UTC podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

Previa

El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido ente Sporting Cristal Y UTC.

Previa

Este partido entre Sporting Cristal y UTC es válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Previa

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y UTC.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas