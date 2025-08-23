Descentralizado
Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Sporting Cristal vs. UTC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC por internet?
Para ver el partido Sporting Cristal vs. UTC por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tengas el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.