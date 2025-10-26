Por la jornada 16 del Torneo Clausura de la , vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 26 de octubre, con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX (L1 MAX) para todo el Perú, además de su versión en la página web de L1 MAX. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Los horarios del encuentro son: en Perú, Colombia y Ecuador a las 3:30 p.m.; en España desde las 12:30 a.m. del lunes 27; en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a las 5:30 p.m.; mientras que en México desde las 2:30 p.m. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Unión de Tarma. ¡No te pierdas los detalles en la web de Depor!

Universitario vs ADT por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)
