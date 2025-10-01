Desde el Estadio Mansiche de Trujillo, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 1 de octubre. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). canal disponible en DIRECTV, DGO, L1 Play, Zapping, Fanatiz y Claro TV. No te pierdas este partido clave por la definición del campeonato.

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. (Video: Liga 1 MAX)
