Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan este miércoles 1 de octubre, en el choque válido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Mansiche (Trujillo), donde los dirigidos por Jorge Fossati buscarán sumar de a tres para distanciarse del resto en la tabla de posiciones. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Universitario llega a este partido después de vencer por 3-2 a Cusco FC, en el cruce correspondiente a la pasada fecha 11 del Torneo Clausura. Los goles cremas llegaron a través de un doblete de Alex Valera y otro tanto de Williams Riveros, mientras que el cuadro dorado descontó con los tantos de Facundo Callejo y Juan Tévez.

Con esta victoria en el Estadio Monumental, la ‘U’ se colocó como líder absoluto del segundo certamen de la temporada con 24 puntos, dejando a Sporting Cristal y Cusco FC como escoltas. En ese sentido, los cremas dependen de sí mismos para llevarse este campeonato y proclamarse campeones de manera automática, sin la necesidad de disputar los play-offs.

En la interna de Universitario saben perfectamente que no han ganado nada aún y deben ir paso a paso si no quieren sufrir alguna sorpresa en lo que resta en el Clausura. Así como los jugadores, Jorge Fossati lo tiene muy en claro, algo que lo hizo saber antes de viajar a Trujillo para el choque con los ‘Churres’.

“Yo nunca digo una final más, digo que es el partido más importante del año”, sostuvo el entrenador crema, valorando las virtudes del equipo de Gerardo Ameli, que durante el Torneo Apertura se impuso por 1-0 en el Estadio Monumental y les quitó en invicto de 39 partidos que venían sosteniendo en casa por la Liga 1.

Alianza Atlético marcha décimo tercero en el Clausura y séptimo en el acumulado, pero para el ‘Nono’ deberían estar mejor ubicados por lo que muestran en el campo, lo que lo lleva a ser cuidadoso a la hora de enfrentarlos este miércoles. En este segundo certamen del año, los sullanenses llevan dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

“Alianza Atlético es un equipo que, para mí, no coincide la tabla de posiciones con lo bueno que son, así que vamos a tratar de hacer un gran partido para poder traernos los puntos”, señaló. Ojo, el ‘Vendaval’ llega a este duelo después de caer por 1-0 en su visita a ADT.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario vs. Alianza Atlético está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:aa a.m. del jueves 2.

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitairo vs. Alianza Atlético se disputará en el Estadio Mansiche, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

