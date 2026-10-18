Desde el , vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el Torneo Clausura 2026. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), al cual podrás acceder si cuentas con el servicio de alguno de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, podrás mirarlo el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y Liga 1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 18 de octubre desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX vía DIRECTV, DGO, Claro TV y Movistar TV. (Video: Universitario)
Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX vía DIRECTV, DGO, Claro TV y Movistar TV. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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