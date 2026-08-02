Este domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. (horario peruano), Universitario vs. Cienciano chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España.

Universitario vs. Cienciano: previa del partido

¿Cómo ver L1 MAX para seguir Universitario vs. Cusco FC?

El partido entre Universitario y Cusco FC por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por L1 MAX, señal oficial de la Liga 1. El canal está disponible a través de diversos operadores de televisión por suscripción y también mediante plataformas de streaming autorizadas.

¿Cómo ver L1 MAX por DIRECTV y DGO?

Los clientes de DIRECTV podrán seguir Universitario vs. Cusco FC por la señal de L1 MAX incluida en su servicio de televisión. Asimismo, quienes cuenten con una suscripción a DGO podrán acceder a la transmisión en vivo desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV compatibles.

¿Cómo ver L1 MAX por Movistar TV?

Los usuarios de Movistar TV podrán disfrutar del encuentro sintonizando L1 MAX dentro de la programación de su operador. Además, los clientes con acceso a Movistar TV App podrán seguir el partido en vivo desde distintos dispositivos conectados a internet.

¿Cómo ver L1 MAX por Claro TV y Claro Video?

Los clientes de Claro TV que tengan disponible L1 MAX en su paquete de canales podrán ver el partido en vivo. Además, el encuentro también podrá seguirse mediante Claro Video, siempre que el servicio incluya el acceso a la señal de L1 MAX según el plan contratado.

¿Cómo ver Universitario vs. Cusco FC por L1 MAX (streaming)?

La transmisión por internet estará disponible a través de L1 MAX, la plataforma oficial de streaming de L1 MAX. Solo necesitas una cuenta activa para acceder al partido desde computadoras, celulares, tablets o televisores inteligentes.

¿Cómo ver L1 MAX desde el celular o una Smart TV?

Los aficionados podrán seguir Universitario vs. Cusco FC descargando la aplicación correspondiente a L1 Play, DGO, Movistar TV App o Claro video, según el operador y la suscripción que tengan contratada. Estas aplicaciones son compatibles con Android, iPhone, tablets y la mayoría de Smart TV.

¿Qué necesito para ver L1 MAX?

Para acceder a la transmisión oficial de L1 MAX es necesario contar con un plan vigente en alguno de los operadores autorizados, como DIRECTV, Movistar TV o Claro TV, o disponer de una suscripción activa a plataformas como DGO, L1 Play, Movistar TV App o Claro video, según la disponibilidad del servicio.

Universitario vs. Cienciano juegan por el Torneo Clausura 2026. (Video: Universitario)