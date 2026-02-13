Desde el Estadio Monumental de Ate, vs. se ven las caras por la . ¿Dónde pasan este compromiso? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que puede ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará el viernes 13 de febrero desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil).

Previa Universitario vs. Cienciano (Video: L1 MAX)
Previa Universitario vs. Cienciano (Video: L1 MAX)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS