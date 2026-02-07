Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Liga 1 MAX EN VIVO, Universitario vs. Cusco FC: ver transmisión por Movistar TV
Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Universitario vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la segunda jornada del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 7 de febrero desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil).
Universitario vs Cusco FC por la Liga 1 2026 | VIDEO: Universitario SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.