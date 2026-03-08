Desde el Estadio Los Chankas, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), al cual podrás acceder si cuentas con el servicio de alguno de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, podrás mirarlo el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y Liga 1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 8 de marzo desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Liga 1 MAX transmite el partido entre Universitario vs. Los Chankas, por la Liga 1 2026. (Video: Universitario)
Liga 1 MAX transmite el partido entre Universitario vs. Los Chankas, por la Liga 1 2026. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS