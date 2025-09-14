Desde el Estadio Monumental, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del domingo 14 de septiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, mientras que en su versión digital se podrá ver por las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. No recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.

Universitario vs. Melgar se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Video: Universitario)
