LINK: Liga 1 MAX EN VIVO, Universitario vs. UTC en directo vía DIRECTV por el Torneo Clausura 2025
Video y transmisión. Desde el Estadio Mansiche de Trujillo, Universitario vs. UTC se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 20 de septiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, mientras que en su versión digital se podrá ver por las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. No recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.
Universitario vs UTC se enfrentan por la jornada 10 del Torneo Clausura 2025. (Video: L1 Max) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.