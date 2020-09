La jornada 15 de la Liga 1 arranca este martes 29 de setiembre con el duelo entre Cantolao y Carlos Stein, el cual se desarrollará en el estadio Iván Elías Moreno. Si bien muchos de los partidos de esta fecha no han sufrido cambios, otros han tenido que cambiar de lugar.

“¡Actualización de escenarios! Así se jugará la fecha 15 de la Fase 1 de la Liga 1”, se publicó en la cuenta oficial del campeonato. En la lista se deja de lado los estadios Alejandro Villanueva, el Estadio Nacional, el campo de la Videna y el Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¡Actualización de escenarios! 🏟️⚽️



Así se jugará la fecha 15 de la Fase 1 de la #Liga1Movistar.#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/dXPwiIFRH5 — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) September 28, 2020

Para esta oportunidad, tres partidos de la jornada han tenido que ser reubicados, ya que no se podrá emplear el campo N°2 de la Villa Deportiva Nacional de San Luis, debido a que en este espacio se desarrollarás las prácticas de la Selección Peruana, de cara al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

En ese sentido, los duelos de Deportivo Llacuabamba vs. Melgar, Alianza Universidad vs. UTC y Atlético Grau vs. Binacional se llevarán a cabo en el estadio Miguel Grau del Callao. Los demás compromisos, seguirán en los mismos escenarios previstos desde el 22 de setiembre, fecha en la que se anunció esta programación.

¡A tomar nota! ⚽️✍️



Te dejamos la programación de las fechas 15, 16 y 17 de la Fase 1 de la #Liga1Movistar.#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/I0h77m3Y3b — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) September 22, 2020

Para esta fecha 15, Alianza Lima y Binacional no disputarán sus partidos en lo que dura la jornada deportiva, ya que ambos equipos deberán hacer frente a su quinto partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sus duelos por la Liga 1 han sido reprogramados para miércoles 7 de octubre.

El ‘Poderoso del Sur’ se dirige a Ecuador para medir fuerzas ante Liga de Quito, mientras que los íntimos recibirán a Estudiantes de Mérida. Ambos equipos llegan a esos cotejos con derrotas a cuestas, por lo que están enfocados en sacar el resultado positivo.

VIDEO RECOMENDADO

Los 10 futbolistas mejores pagados del 2020, según Forbes

TE PUEDE INTERESAR