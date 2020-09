Christian Ramos recibió el llamado de Ricardo Gareca en la última convocatoria que anunció el técnico, el viernes pasado, con miras a la primera fecha doble para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Donde la bicolor enfrentará a Paraguay y Brasil.

En entrevista con Fútbol Como Cancha, el defensa de César Vallejo, se pronunció tras recibir el llamado del ‘Tigre’ y contó que André Carrillo le volvió a dar la bienvenida en el grupo de Whatsapp de la Selección Peruana.

“Estoy contento de volver a la emoción de la Selección. Se sufrió cuando estuve fuera del grupo, luego lo asimilé y traté siempre de volver a meterme a la lista”, detalló el central de la bicolor.

“No me sacaron del grupo de WhatsApp de la selección pero me han vuelto a dar la bienvenida, me la dio André Carrillo. El parlante también ya me lo dejaron en mi sitio”, continuó en tono de broma.

Ricardo Gareca: “Hemos citado a 30 jugadores, pero no sé si podremos viajar todos”

Debido a la coyuntura actual a causa de la pandemia mundial generada por le COVID-19, han aparecido una serie de restricciones en todos los sectores y el fútbol no es la excepción. El inicio de las Eliminatorias está muy cerca, sin embargo, hay temas de logística que aún no se tienen muy caros.

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, decidió convocar a 30 jugadores para los partidos ante Paraguay y Brasil en la primera fecha doble de las Eliminatorias. Sin embargo, señaló que no es seguro que viajen todos y que aún se mantienen a la espera de una comunicación oficial por parte de la FIFA y CONMEBOL.

“A medida que vayan llegando los jugadores se van a ir integrando. Hemos citado 30 futbolistas pero no sé si podemos viajar los 30 o menos. Todavía necesitamos saber algunas cosas oficialmente para ser más precisos”, señaló el ‘Tigre’ durante la conferencia.





