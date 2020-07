Reimond Manco ha tenido meses complicados en Deportivo Binacional, pero ahora espera paciente su pronto retorno a las canchas con la camiseta de Atlético Grau. Mientras eso suceda, el jugador prefiere recordar buenos momentos a través de sus redes sociales.

Es así como, en las últimas horas, el futbolista publicó una inédita fotografía de cuando jugó por la selección de menores de Venezuela en el 2005. “Buen jueves, ‘vinotinto’ Sub 15″, escribió Manco en la descripción de la imagen donde se lo observa junto a sus compañeros de ese entonces.

Es preciso destacar que, posteriormente, el futbolista vistió la camiseta de la Selección Peruana Sub 17, Sub 20 y la mayor. Incluso, en el 2007, logró clasificar al mundial de la categoría Sub 17 con la ‘Bicolor’, cuando Juan José Oré estaba al mando como director técnico.

Oblitas criticó posible revisión del reinicio de la Liga 1: “El mismo presidente dijo que el fútbol vuelve con protocolos”

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció tras la confirmación de una serie de contagios en los equipos de la Liga 1 y defendió la reanudación del certamen a pesar de los casos reportados.

Luego que el ministro de Salud, Víctor Zamora, dejara en suspenso una posible postergación del reinicio de actividades en la máxima categoría del balompié nacional por las infecciones en los clubes, el directivo expresó preocupación.

“Me sorprendió lo que dijo. Recién estamos cumpliendo los protocolos. Creo que se confundió porque todos sabíamos que cuando los exámenes se den iba a haber gente infectada”, señaló Oblitas este martes en comunicación con Rpp Noticias, al ser consultado sobre las últimas declaraciones del titular del sector salud.

