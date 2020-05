Alianza Lima había hecho su papel en Santiago y se venía imponiendo a la U. de Chile por 2-1 en la Copa Libertadores 2010. Con este resultado, el equipo blanquiazul conseguía su clasificación a los cuartos de final del certamen, pero una jugada polémica acabó con la ilusión del equipo de La Victoria en los descuentos del duelo.

Seymour sacó un disparo que se desvió en un jugador ‘íntimo’ y venció la resistencia de Forsyth. Sin embargo, el juez de línea levantó el banderín y anuló el gol. Tras los reclamos de Pelusso y la banca de suplentes, el árbitro principal terminó por cobrar el tanto en favor del equipo chileno, lo que a la postre le daría la clasificación a la siguiente etapa del certamen de clubes más importante del continente.

“Yo no fui de los más crueles. Hubo un compañero que le metió abajo un par de patadas. Fue duro para ese hombre. Me acuerdo que miro el alambrado y veo gente que se quería mandar a la cancha. Le dije que po favor baje la bandera y conceda el gol porque nos van a matar a todos”, sostuvo el extécnico de Alianza Lima y la U. de Chile en diálogo con La Magia Azul.

Y qué le dijo Pelusso al línea cuándo nos estaba anulando el gol al último minuto vs Alianza Lima en los 4tos de Libertadores 2010??? Jajaajajjaja si hubiéramos tenido a Caputto se queda llorando en la banca 🤣 Media clasificación la ganó el Profe Pelu @udechile @polaco_goldberg pic.twitter.com/FOXZr88Rxh — Marcelo Villegas (@marvazul) May 21, 2020

“Era la clasificación o quedar afuera. Fue algo increíble, ese asistente le validó un gol a Alianza Lima que todavía tenemos la duda, para mí la pelota no entró. El árbitro era conocido mío, porque era ecuatoriano. Me dijo que no le hablara más al asistente porque lo insulté todo el primer tiempo y a la otra me iba a expulsar. ‘Quien me devuelve el gol que éste cobró’, le decía”, agregó.

Así fue el polémico gol de la U. de Chile ante Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010

