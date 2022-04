La Universidad San Martín no vive un buen presente en la Liga 1 2022. El equipo santo marcha en la última ubicación de la tabla de posiciones y no logra ganar para empezar a escapar de la complicada situación en la que se encuentra: acumuló seis derrotas consecutivas (perdieron contra Ayacucho FC, Atlético Grau, Alianza Atlético, Mannucci, Binacional y S. Cristal). Ahora, tendrá que reaccionar lo antes posible para no complicarse con el descenso.

El pasado martes, la institución de Santa Anita hizo oficial la salida del estratega Juan José Luvera. El caer goleado ante 4-1 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo, habría sentenciado la continuidad del técnico argentino.

Este miércoles, un día después de la destitución de Luvera, la Universidad San Martín anunció la contratación de Víctor Rivera. El ‘Chino’ tomará las riendas del plantel desde esta semana con la esperanza de poder ayudarlo a salir de la zona baja del campeonato peruano.

El DT, que tuvo paso en los últimos años por equipos como Cienciano y Deportivo Municipal, ya sabe lo que es dirigir a los blancos. Fue la cabeza del primer equipo entre los años 2005 y 2009, consiguiendo coronarse como campeón nacional en las temporadas 2007 y 2008.

“¡Bienvenido, ‘profe’! El El Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres le da la bienvenida al Director Técnico, Víctor Rivera, quien desde hoy dirige las prácticas del conjunto ‘albo’ en su segunda etapa luego de los campeonatos obtenidos en el 2007 y 2008″, escribió el club tras el anuncio del entrenador.

El primer reto de Víctor Rivera será este domingo 10 de abril, cuando la San Martín enfrente a Melgar en el Estadio de la Universidad San Marcos a las 6:00 p.m. Sumar tres puntos le permitiría al equipo superar a Sport Boys y a la Academia Cantolao, siempre y cuando estos no sumen.

Víctor Rivera dirigirá a la U. San Martín por el resto de la temporada 2022. (Captura: Twitter)

