La última jornada de la primera etapa de la Liga 3 dejó una imagen insólita. En el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, donde debía disputarse el partido entre Diablos Rojos y Melgar, uno de los equipos simplemente no apareció. Esto desencadenó no solo un walkover, sino una ola de críticas. El ‘Dominó’, lejos de quedarse en silencio, rompió su habitual cautela institucional y publicó un pronunciamiento que ha puesto en el centro de la polémica a los organizadores del torneo. La preocupación no fue solo por lo deportivo, sino también por el impacto que estos hechos generan en la imagen del fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, Melgar expresó su malestar por la forma en que se desarrolló la jornada, dejando en claro que el rival no se presentó “de forma intencional”. Esto, según el mensaje oficial, refleja “el desorden y la improvisación” que reina en la competencia.

“El equipo de Liga 3 se presentó en el estadio para disputar la Fecha 18 ante el club Diablos Rojos. Sin embargo, el equipo rival, de forma intencional, no se presentó al encuentro”, detalló el texto difundido por la institución arequipeña.

Además, el club apuntó directamente contra la Federación Peruana de Fútbol. “Desde FBC Melgar expresamos nuestro profundo malestar hacia el departamento de fútbol aficionado de la FPF, responsable de garantizar un campeonato serio, transparente y bien organizado”, se lee en el documento.

Melgar también hizo un llamado a la reflexión sobre el estado del fútbol en las categorías formativas. “No se puede hablar de desarrollo del fútbol peruano mientras sigan ocurriendo situaciones como esta”, añadió el club, en una frase que no pasó desapercibida.

Comunicado oficial de Melgar sobre los walkovers en Liga 3 | Foto: Melgar

Por otro lado, medios como DeChalaca y Planeta Deportes señalaron que los jugadores de Diablos Rojos decidieron no presentarse debido a diferencias con la directiva. No solo no salieron al campo, sino que ni siquiera se vistieron para el encuentro programado en Juliaca.

Esta situación no solo favoreció a Melgar con un triunfo automático, sino que confirmó su clasificación a la Fase Final de la Liga 3. Sin embargo, en el club arequipeño, el resultado parece haber pasado a segundo plano ante el malestar por lo sucedido.

Cabe señalar que este no fue el primer walkover de Diablos Rojos en el certamen, y su eliminación estuvo marcada por una serie de conflictos internos que complicaron su participación desde semanas atrás.

Finalmente, el ‘Dominó’ cerró su comunicado reafirmando su compromiso con el desarrollo del fútbol peruano: “Como club, reafirmamos nuestro compromiso con la disciplina, el respeto y la seriedad que merece el fútbol peruano en todas sus categorías”.

TE PUEDE INTERESAR