Desde el , se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la , en el duelo válido por la décima jornada del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 14 de abril desde las 15:15 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Alianza Lima buscará la punta del torneo con su visita a ADT. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima buscará la punta del torneo con su visita a ADT. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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