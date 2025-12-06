Liga 1 MAX transmite (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) el partido entre vs. , válido por los play-offs de la . ¿Qué otros canales transmiten este partido? Liga 1 MAX es el único canal con derechos de televisación de este compromiso, el cual podrás seguirlo a través de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Fanatiz, Claro Video y DGO. El duelo está pactado para las 8:00 p.m. del sábado 6 de diciembre del 2025 y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva. ¡Sigue todas las incidencias a través de las plataformas digitales de Depor!

Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS