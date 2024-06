Los Chankas tuvo un rendimiento irregular en el Torneo Apertura (terminó en el puesto nueve con 21 unidades) y -ya pensando en el Torneo Clausura-, la dirigencia andahuaylina decidió hacer unos cambios en el plantel del primer equipo. Este lunes 3 de junio, el club, que está jugando por primera vez en su historia en la Liga 1, anunció la salida de cinco jugadores, de los cuales solo uno de ellos fue titular en varios partidos. El reto es comenzar a ganar puntos fuera de casa y tratar de clasificar a algún torneo internacional.

Los futbolistas que ya no seguirán en el club que ascendió el año pasado son Rudy Palomino, Denilson Gonzales, Dustin Rengifo, Joe Martínez y Pedro García. Los directivos les bajaron el pulgar por cuestiones de rendimiento. Por supuesto, la decisión fue aprobada por el entrenador uruguayo Pablo Bossi, que llegó en abril a la institución para reemplazar a Juan Carlos Bazalar.

“Gracias por toda la entrega y todas las alegrías. Les deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”, fue el mensaje que compartió Los Chankas en sus redes sociales. Además, publicó una fotografía de los cinco mencionados futbolistas, quienes ya comienzan a ver otras opciones para continuar con sus carreras profesionales.

Cabe mencionar que, de los futbolistas citados, Palomino es el que más tiempo acumuló en el Torneo Apertura con un total de 837 minutos. Rudy fue parte de once partidos, en la mayoría de ellos estuvo como titular, y anotó una asistencia. Luego, poco a poco, fue desapareciendo del once inicial. Rengifo, por su parte, jugó 28′; Martínez 143′, García 17′ y Gonzales no tuvo minutos.

En las primeras tres fechas del Torneo Apertura, Los Chankas consiguió tres victorias, que lo colocaban en el parte alta de la tabla de posiciones. Sin embargo, entró en una mala racha (cinco partidos sin ganar) y cayó varias posiciones. Poco a poco se fue levantando, pero cerró el primer certamen con una dura goleada por 4-0 ante Universitario de Deportes.

El club de Andahuaylas quedó en la novena posición con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y ocho derrotas. Asimismo, anotó 25 goles y recibió 26. Lo que nunca se olvidará es el 6-0 que le hizo a Sport Huancayo en el Estadio Los Chankas. Fue una goleada histórica. En aquel partido, anotaron Carlos López (2), José Manzaneda, Kevin Becerra, Ángel Ledesma y Marlon Ruidías.

¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se desarrollará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la Bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





