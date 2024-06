Jefferson Farfán y Roberto Guizasola recibieron a Miguel Rebosio en una nueva entrega del podcast “Enfocados”, donde el invitado disfrutó de una conversación amena con los otros dos exfutbolistas (recordaron anécdotas de sus carreras profesionales). Sin embargo, uno de los momentos que sorprendió a todos estuvo relacionado a la vez que Luis Guadalupe se desmayó en el aeropuerto. Este incidente ocurrió cuando el ‘Cuto’ y el ‘Conejo’ eran menores de edad y realizaban sus primeros desplazamientos en avión.

Rebosio y Guadalupe tienen una amistad de años y la misma nació desde que jugaban en Cantolao. En medio de todo ello, el exjugador de la Selección Peruana dio detalles de lo que fue el viaje que realizaron al extranjero en 1989. “Teníamos 11 para 12 años y era el primer viaje de Luis. Empiezan a llamar: ‘Número 1, número 2, número 3, (...) número 11. ¿11? ¿Quién es 11? ¿Cuto?’”. En ese momento, Rebosio mencionó que el ‘Cuto’ empezó a llorar. “Mi ‘compadre’ finalmente se separaba de su madre, lo recuerdo clarito”, narró a Farfán y Guizasola.

“Ya de ahí normal, viajamos. Mi ‘compadre’ estaba (asustado) en el avión. Comenzamos en Paraguay y era toda una ruta. Ya luego de eso pasó lo peor y ya todo tranquilo”, relató el ‘Conejo’, señalando que los temores de su amigo resurgieron en el trayecto de vuelta.

Miguel Rebosio agregó que “al regreso, mi ‘compadre’ me dice ‘yo no me subo a ese avión ni más’. Regresamos a Paraguay, hicimos escala allí y descansamos antes de volver a Lima. Mi ‘compadre’ está a punto de entrar y, en la puerta, se desmaya. Lo pusieron en la parte business. Empezaron a llamar a un doctor, y el doctor le da dos cachetadas para que reaccione”.

Posteriormente, Miguel señaló que durante el vuelo de regreso a Perú hubo problemas, por lo que tuvieron que regresar a Asunción, y en ese momento, Guadalupe se desmayó nuevamente. “No era tema de WhatsApp, no había nada de esas cosas. Mandaron fax hasta Perú, imagino, porque las mamás estaban en Lima y que digan que ‘ha tenido un problema el avión’, preocupación, y estaba fresco el tema de los finaditos del 87”.

Finalmente, ambos exfutbolistas -con la demás delegación de categorías menores de Cantolao- regresó al país. “Fue una de las anécdotas y ya, mi ‘compadre’ volvió, entró y ya después se fue acostumbrando al tema de viajar en avión”, concluyó Rebosio.





Luis Guadalupe y Miguel Rebosio

Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, popularmente conocido como ‘Cuto’, nació en Chincha el 3 de abril de 1976. Comenzó su carrera futbolística en el equipo Yo Calidad del Callao, luego pasó por Cantolao y posteriormente llegó a Universitario de Deportes, como defensa. Con los merengues ganó tres títulos de Primera División consecutivos en 1998, 1999 y 2000; más tarde, en 2011, obtuvo otro título con Juan Aurich.

Por su parte, Miguel Rebosio nació en el Callao el 20 de octubre de 1976. Jugaba como defensa central y pasó por varios clubes peruanos, entre ellos Unión Huaral, Guardia Republicana, Sporting Cristal, Alianza Lima, Sport Boys y César Vallejo, así como por equipos españoles como Real Zaragoza y Almería. Con los rimenses ganó un título de Primera División en 1996 y con Zaragoza obtuvo dos Copas del Rey, en 2001 y 2004.

