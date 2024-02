Los Chankas vs. Cienciano se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 26 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso, que se realizará en el Estadio Los Chankas, está programado para comenzar a partir de las 3:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV. Revisa la mejor previa, así como el minuto a minuto y las incidencias del partido.

El equipo de Andahuaylas llega a este partido tras perder por 4-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional, por la pasada jornada del Torneo Apertura 2024. Un ‘hat trick’ de Martín Cauteruccio en el primer tiempo terminó con las esperanzas de la visita. A pesar de que José Manzaneda descontó en el inicio de la segunda mitad, Leandro Sosa anotó el 4-1 definitivo a los 63 minutos de juego.

A pesar de que ha caído en sus dos visitas, Los Chankas ha demostrado que es fuerte de local y ha ganado sus dos duelos jugados en Andahuaylas. Primer venció por 2-1 a Unión Comercio, y luego doblegó por 2-0 a ADT de Tarma. Ahora le toca recibir al ‘Papá' y espera seguir con esa racha positiva. El entrenador Juan Carlos Bazalar pondrá su mejor once para buscar los tres puntos.

Cienciano, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 3-2 a Sport Boys en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la pasada jornada del Torneo Apertura 2024. El conjunto cusqueño ganó con goles de Abdiel Ayarza y Carlos Garcés (2). De esta forma, el equipo imperial logró su segunda victoria en lo que va de la temporada 2024.

Cabe mencionar que el equipo dirigido por Óscar Ibáñez es uno de los pocos equipos que continúa invicto en el Torneo Apertura 2024. Hasta el momento, Cienciano acumula dos triunfos y dos empates, tras las cuatro primeras fechas. Asimismo, ha anotado siete goles y su arco fue vencido en cinco ocasiones. Ahora le toca visitar una plaza complicada como Andahuaylas.





¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Cienciano?

El partido Los Chankas vs. Cienciano está programado para este lunes 26 de febrero desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Los Chankas vs. Cienciano?

El partido Los Chankas vs. Cienciano se jugará en el Estadio Los Chankas y será transmitido para todo el Perú a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas cómo verlo, te contamos que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde juegan Los Chankas vs. Cienciano?





