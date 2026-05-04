Horacio Benincasa sobre Walter Paolella: "Nos dijo que recibimos plata para ganar”. (Video: L1 MAX)
Horacio Benincasa sobre Walter Paolella: "Nos dijo que recibimos plata para ganar”. (Video: L1 MAX)

Deportivo Garcilaso derrotó 1-0 a por la jornada 13 del Torneo Apertura, pero este resultado pasó a segundo plano luego de que el entrenador del equipo andahuaylino arremetiera contra Patrick Zubczuk, arquero del equipo cusqueño, alegando que el equipo recibió dinero de otros clubes como incentivo para derrotar al conjunto que hasta hace unas fechas era el líder del torneo. Tras esto, increpó al técnico argentino, defendiendo a su equipo y a sus compañeros.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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