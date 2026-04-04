En apenas segundos de iniciado el primer tiempo, una jugada encendió la polémica en el partido entre Universitario de Deportes frente a Alianza Lima. El árbitro Jordi Espinoza no dudó en un primer momento y sancionó con tarjeta roja una acción de Luis Advíncula, quien levantó el codo en la disputa del balón e impactó a Jairo Concha.
La decisión, tomada prácticamente en el arranque del encuentro, generó inmediatos reclamos de los futbolistas en el campo. Entre ellos, el delantero Paolo Guerrero se acercó al juez para pedirle que revise la jugada, insistiendo en que no era una acción para expulsión.
Por su parte, Pablo Guede, técnico de Alianza Lima se acercó al cuarto árbitro para manifestar su postura sobre la jugada y consultarle si realmente consideraban que la acción ameritaba la tarjeta roja para Luis Advíncula. Tras revisar detenidamente las imágenes, Espinoza cambió su decisión inicial: anuló la expulsión y mostró tarjeta amarilla al lateral blanquiazul.
Ante la presión y la importancia de la jugada, Jordi Espinoza optó por acudir al VAR para observar nuevamente la acción. Tras revisar las imágenes en el monitor, cambió su decisión inicial: anuló la tarjeta roja y mostró tarjeta amarilla a Luis Advíncula.
La corrección fue clave, ya que evitó que Alianza Lima quedará con diez hombres desde los primeros minutos del partido, modificando así el desarrollo del encuentro desde su inicio, y final Advíncula se quedó en el campo de juego.