Descentralizado 

Universitario vs. Alianza Lima (1-0): minuto a minuto, resumen y gol del triunfo merengue

Con gol de Martín Parez Guedes, Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Con esta victoria el equipo de Javier Rabanal se coloca a dos puntos del líder del torneo.

Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. (Foto: Fernando Sangama)
Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. (Foto: Fernando Sangama)
Fin90 ST

¡FINAL DEL CLÁSICO! UNIVERSITARIO DERROTÓ 1-0 A ALIANZA LIMA.

90 ST

Estamos a minutos del final del partido.

90 ST

Alan Cantero conducia la contra de Alianza Lima pero fue cortado por Riveros.

ST

Se agregan 6 minutos más en el partido.

83 ST

Andy Polo se dobló la rodilla pero sigue en el campo de juego, aunque está con mucho dolor.

77 ST

Alianza Lima cuenta con dos variantes más y una ventana para realizar los cambios.

77 ST

Falta de Gassama sobre Carbajal.

Cambio76 ST

Cambios en Universitario: Ingresan César Inga y Sekou Gassama por José Carabalí y Alex Valera.

76 ST

Paolo Guerrero quedó tirado en el campo agarrándose la pantorrila izquierda.

Cambio73 ST

Cambios en Alianza Lima: Ingresan Luis Ramos y Cristian Carbajal por Fernando Gaibor y Luis Advíncula.

Cambio70 ST

Cambios en Universitario: Ingresan Edison Flores y Jorge Murrugarra en lugar de Lisandro Alzugaray y Jesús Castillo.

70 ST

Gran jugada de Jairo Vélez pero estaba solo y fue interceptado por la defensa merengue.

67 ST

Dura entrada de Silveira sobre Fernando Gaibor.

Cambio66 ST

Ingresa Miguel Silveira por Martín Perez Guedes

65 ST

Alianza Lima no logra superar la defensa de Universitario, se complica el partido para los blanquiazules.

Tarjeta Amarilla64 ST

Amonestado Jesús Castillo tras falta sobre Alan Cantero.

Cambio61 ST

Alan Cantero ingresa en lugar de Kevin Quevedo.

58 ST

Córner para Universitario.

58 ST

Lateral para Universitario, Caín Fara tiene muy referenciado a Kevin Quevedo.

Casi Gol56 ST

Tras una gran jugada de Jairo Velez, Kevin Quevedo solo ante Vargas la mandó afuera del arco.

Gol52 ST

¡GOOOOOL DE UNIVERSITARIO! Tras un gran centro de Alex Valera, Martín Perez Guedes anota de cabeza el 1-0 vs Alianza Lima

50 ST

Falta de Fernando Gaibor sobre Jairo Concha

48 ST

Gran despliegue de Jairo Vélez y un pase en diagonal a Eryc Castillo, quién no la tocó porque estaba en posición adelantada.

InicioST

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

ENTRETIEMPO

Ingresamos al entretiempo del partido.

Fin45 PT

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Universitario empata 0-0 ante Alianza Lima

Tarjeta Amarilla45 PT

Paolo Guerrero es amonestado en Alianza Lima, es el tercer amonestado en el equipo blanquiazul.

Falta41 PT

Jairo Vélez corta la jugada con una falta sobre Jairo Concha.

Tarjeta Amarilla39 PT

Fuerte entrada sobre Paolo Guerrero, amarilla para Williams Riveros.

Casi Gol33 PT

¡POR POQUITO NO ES GOL DE ALIANZA LIMA! El tiro libre de Paolo Guerrero chocó en el palo tras un roce en Castillo.

Falta31 PT

Falta sobre Kevin Quevedo, fuerte entrada de Caín Fara. El árbitro decidió cortar la jugada y cobrar la falta.

30 PT

Gran dupla entre Marco Huamán y Kevin Quevedo en el lado izquierdo del campo.

27 PT

Saque de arco de Alianza Lima tras un tiro libre mal efectuado de Alianza Lima.

26 PT

Gran jugada de Jairo Vélez para salir de la marca de dos jugadores de Universitario.

Corner21 PT

Mateo Antoni intercepta un centro de Jairo Concha. Córner para Universitario.

20 PT

¡FALTA SOBRE CARABALÍ! Renzo Garcés es amonestado en Alianza Lima luego de cortar una jugada del ecuatoriano.

Corner17 PT

Tiro de esquina para Alianza Lima tras una jugada de Castillo.

16 PT

¡Gran salida de Vargas! Pase filtrado de Jairo Vélez para Kevin Quevedo quien no tuvo mucho ángulo y fue interceptado por el portero crema.

15 PT

El primer remate del partido es de Universitario, Lisandro Alzugaray la mandó por encima del arco tras un centro de Carabalí.

13 PT

Mano de Paolo Guerrero que es cobrada por el árbitro del encuentro.

11 PT

Gran pase de Riveros en diagonal a Andy Polo, anticipó Duarte.

11 PT

En este inicio del partido es Universitario el que más tiene el balón.

8 PT

Lateral a favor de Alianza Lima tras una jugada de Eryc Castillo.

7 PT

Javier Rabanal y los suplentes de Universitario no están de acuerdo con la decisión del árbitro tras quitarle la roja a Advíncula.

Revisión var4 PT

Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro anula la tarjeta roja para Luis Advíncula.

Tarjeta Roja1 PT

¡DE NO CREER! Tarjeta roja para Luis Advíncula tras una falta sobre Jairo Concha.

InicioPT

¡INICIÓ EL PARTIDO!

Previa

Muchas gracias por seguir esta previa. Vamos con el inicio del partido.

Previa

Los equipos salen a la cancha, estamos a nada del inicio del partido.

Previa

Los equipos ya ingresaron a camerinos para preparar el inicio del partido.

Previa

Estamos a menos de media hora del inicio del partido.

Previa

Los planteles de Alianza Lima y Universitario salieron a calentar.

Previa

Alineación de Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Antoni, Garcés, Huamán; Gaibor, Pavez, Vélez; Castillo, Quevedo y Guerrero.

Previa

Alineación de Universitario: Vargas; Fara, Riveros, Di Benedetto; Polo, Carabalí, Castillo, Pérez Guedes, Concha; Azulgaray y Valera.

Previa

Federico Girroti, Jean Pierre Archimbaud y Josue Estrada no forman parte de la lista de convocados para el duelo ante Universitario.

Previa

El plantel de Alianza Lima llegó al Estadio Monumental.

Previa

El último clásico disputado en el Estadio Monumental fue empate por el Torneo Clausura.

Previa

Bryan Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría son algunos de los nombres en Universitario que quedaron fuera de la lista para el clásico vs. Alianza Lima

Previa

El plantel de Universitario de Deportes llegó al Estadio Monumental.

Previa

Universitario vs. Alianza Lima: canales para ver el partido

El clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima se transmite en exclusiva por L1 MAX. Está disponible en operadores como DirecTV (604 SD/1604 HD), Movistar TV (14 SD/714 HD), Claro TV (10 HD) y Best Cable. También se puede ver vía streaming por L1 Play, Zapping y Fanatiz.

Previa

Universitario vs. Alianza Lima: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

Previa

Los íntimos, entre tanto, afrontan este encuentro después de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College en Matute, con doblete de Eryc Castillo. Con 20 puntos, los dirigidos por Pablo Guede son líderes del primer certamen del año, superando a Los Chankas por diferencia de goles. La ‘U’, por su parte, se ubica cuarto con 15 puntos y está urgido de una victoria ante su gente.

Previa

En ese sentido, este pinta para ser un clásico decisivo en la interna de Universitario. Y es que si Alianza Lima da el golpe en el Estadio Monumental, no solo se mantendrá como líder del Torneo Apertura, sino también podría propinarle un cambio de timón al compadre.

Previa

A poco para el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores –este miércoles 8 visitarán a Deportes Tolima en Ibagué–, los cremas no han mostrado un rendimiento consistente a lo largo de las últimas jornadas, provocando que la opinión pública, especialmente los hinchas, cuestionen la permanencia de Javier Rabanal en la dirección técnica.

Previa

Universitario llega a este partido luego de empatar sin goles con Comerciantes Unidos, en el duelo válido por la pasada fecha 8 del Torneo Apertura. Si bien la ‘U’ tuvo grandes chances de gol, el portero Matías Córdova estuvo impecable e impidió la caída de su portería en varias oportunidades, protegiendo el empate valioso para las ‘Águilas de Cutervo’.

Previa

¿En qué canales ver el Universitario vs. Alianza Lima?

Este encuentro entre Universitario vs. Alianza Lima será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

Previa

Universitario vs. Alianza Lima: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

Previa

Este será el clásico 376 entre Universitario vs. Alianza Lima.

Previa

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará en el Estadio Monumental.

Previa

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima es válido por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

Previa

¡Buenas tardes, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Alianza Lima.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas