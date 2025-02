Las salidas intempestivas se vienen dando en diversos clubes a falta de algunos días para que empiece una temporada más de la Liga 1, lo vimos recientemente con la salida de Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes, pero en las últimas horas hay otra salida que también podría afectar a otro de los equipos que dio la sorpresa en la temporada anterior, como lo es el caso de Luis Ramos, delantero de Cusco FC.

Después de una buena campaña en el 2024 que lo llevó, incluso, a poder entrar a la lista de convocados de Jorge Fossati a la Selección Peruana, Luis Ramos ha recibido ofertas de diversos equipos que desean contar con su despliegue futbolístico. No solo del medio local sino también en ligas de alrededor de la región.

Es así, que en los últimos días se ha podido saber de una propuesta real y concreta que ha llegado al equipo dorado del Cusco, desde el América de Cali de Colombia, quienes quieren conocer la negociación que se podría llevar a cabo para que el atacante nacional forme parte de sus filas.

Luis Ramos debutó con la Selección Peruana en duelo ante Uruguay. (Foto: FPF)

Ante esto, el futbolista habló con un medio local, en medio de la presentación oficial de Cusco FC de todo su plantel de este 2025. Y si bien no afirmó su partida, tampoco negó el interés que ha recibido de diversos clubes incluso desde el año pasado. Lo que si confirmó fue su clara postura de estar

“La verdad que las propuestas vienen ya hace, creo que mitad de año, del año pasado ya se viene tocando el junto al club, ya ambas partes se están encargando del tema. La verdad no lo sé exactamente, no sé si es algo concreto o no, pero bueno, a mí me queda solo entrenarme de la mejor manera, dedicarme a Cusco FC. Hoy me siento contento con el club y lo que se puede dar más adelante, esperemos lo que vea el destino.”, comentó a El Picante de Cusco.

Asimismo, fue enfático en resaltar los trabajos que viene realizando junto al equipo ‘dorado’ sobretodo de cara a lo que será el debut en la primera fecha de la Liga 1, donde volverán a Matute después de algunos meses para enfrentarse a Cusco FC, recordando el último partido donde vencieron 2-1 y les quitaron las chances a los ‘blanquiazules’ de poder campeonar.

“Sí, hay posibilidades, hay posibilidades desde el año pasado. Vienen tocando la puerta, son propuestas muy buenas, pero como te digo, hoy me siento muy feliz con el club, con Cusco. Soy muy agradecidos con el club y me debo a ellos y estoy entrenando de la mejor manera, preparándome muy fuerte para lo que viene, que creo que ahora próximo tenemos un partido muy importante”, culminó.





