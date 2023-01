Universitario de Deportes está jugando como en su casa en el estadio La Granja, pues a pesar de ser visitante, Curicó Unido no ha sido capaz de hacerle frente en la ‘Noche Albirroja 2023’. La ocasión más clara llegó al minuto 31 a través de Luis Urruti, quien sacó un potente remate dentro del área y exigió al portero Luis Santelices.

Los dirigidos por Carlos Compagnucci han dominado durante gran parte del primer tiempo y han atacado por ambas bandas, gracias a los desbordes de ‘Tito’ y Andy Polo. Cuando el uruguayo nacionalizado peruano tuvo la chance de poner el primero en territorio chileno, se apuró demasiado y no dirigió muy bien su remate.

De momento, los ‘Albirrojos’ han sido muy frágiles en defensa y han carecido de creatividad en el centro del campo. La ‘U’ no ha necesitado tener una noche brillante para generar oportunidades de peligro, no obstante, fuera de los intentos de Urruti y Polo, Emanuel Herrera no ha sido muy bien alimentado por sus compañeros.

Universitario vs. Curicó Unido: lo que se viene

Luego de este compromiso amistoso por la ‘Noche Albirroja’, Universitario de Deportes tiene planificado entrenar en las instalaciones de Curicó Unido durante la mañana del sábado 14 de enero. La idea de Carlos Compagnucci es que su plantel pueda realizar trabajos regenerativos y así evitar cualquier tipo de lesiones.

Posteriormente, el domingo 15 de enero desde las 4:30 p.m., se medirá con Ñublense en el estadio Municipal de Chillán Nelson Oyarzún Arenas, en lo que será el segundo duelo amistoso en tierras chilenas. Aquí el cuadro estudiantil podrá analizar sus progresos, falencias y virtudes tras varias semanas de pretemporada.

Finalmente, la delegación de Universitario de Deportes permanecerá en Chile durante el lunes 16 y realizará una nueva sesión de entrenamientos en el predio de Ñublense. Así, pues, recién partirán a Lima a las 9:00 p.m. para llegar al Aeropuerto Jorge Chávez en horas de la madrugada del martes 17.





