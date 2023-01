Sporting Cristal comenzará este 2023 con la consigna de volver a salir campeón y recuperar esa mística copera que alguna vez tuvo en la Copa Libertadores. Para ello, la llegada de Tiago Nunes al banquillo ‘celeste’ ha generado mucha expectativa y por fin los primeros avances de su idea de juego se podrán ver en público este domingo 15 de enero (4:00 p.m.), cuando su equipo enfrente al Deportes Tolima en la ‘Tarde Celeste’.

En la previa de lo que también será la presentación del plantel ‘rimense’ para el 2023, el estratega brasileño compareció con los medios de comunicación en las instalaciones de La Florida y dio detalles sobre cómo están sus jugadores, el entendimiento de su plan de juego y la posibilidad de incorporar a algún nuevo elemento con el pasar de los meses.

En primer lugar, clarificó el panorama sobre el presente de Yoshimar Yotún, quien durante el 2022 sufrió varias lesiones y no pudo estar al 100% en la mayoría de partidos, además de los rumores que hablan del posible interés de algunos clubes del exterior. Para este 2023, ‘Yoshi’ ya está apto y buscará ser la manija del equipo en el centro del campo.

“Nadie me ha informado de otro equipo (sobre el interés por Yotún). Ha llegado en un buen estado físico. Por casi dos años no pudo hacer una preparación adecuada por la Selección y ahora sí lo está. Si no pasa nada en los entrenamientos, va a estar para el partido”, manifestó el técnico de 42 años.

Por otro lado, también fue consultado sobre el progreso de Jostin Alarcón –una de las incorporaciones del equipo– y cuál ha sido su rendimiento en estas semanas de pretemporada. “Jostin va a empezar el domingo como titular, pero me gustaría dejar claro que la foto de un equipo que inicia un torneo es distinto al que termina una temporada Está mostrando un buen rendimiento. Se ha portado bien y tiene toda la confianza”, acotó.

Tiago Nunes firmó como técnico de Sporting Cristal por todo el 2023. (Foto: Sporting Cristal)

Brenner Marlos y la llegada de un nuevo fichaje

El gol sigue siendo un tema pendiente en Sporting Cristal desde la partida de Emanuel Herrera. Por ello, la hinchada ‘celeste’ espera que Brenner Marlos sea la solución que tanto estaban esperando. “Es un delantero con una característica particular, se queda dentro del área. Tiene buen juego de pared, pivote, es un jugador que define la jugada. No es un gran jugador de gran velocidad, pero hace goles y da asistencias. Tiene todas las herramientas para aportar a Cristal”, dijo el DT sobre su compatriota.

Finalmente, cuando fue consultado sobre el posible fichaje de algún futbolista en este mercado o a mitad de temporada, Tiago Nunes no le cerró las puertas a nadie. “Todos somos de fútbol, durante una temporada pasan muchas cosas. Es muy complicado afirmar que la plantilla esté cerrada. Iremos evaluando si es necesario y si hay un presupuesto definido. Ahora, yo siempre quiero más por un tema de competencia interna”, puntualizó.





