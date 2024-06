A menos de dos semanas para el reinicio de la Liga 1, programado para el viernes 12 de julio, los clubes continúa preparándose para llegar de la mejor manera posible al Torneo Clausura 2024. En ese sentido, varios de ellos han aprovechado este receso para reforzar sus planteles y así darle mayores recursos a sus respectivos entrenadores, tal como ha pasado con Carlos A. Mannucci con la incorporación de Luis Urruti. El delantero uruguayo nacionalizado peruano conversó en exclusiva con Depor, revelando cómo fue el recibimiento que le dieron sus nuevos compañeros en el elenco trujillano.

En primera instancia, el atacante, de 31 años, reveló que se está adaptando rápidamente al plantel y que el hecho de conocer a algunos jugadores lo ha ayudado mucho en este proceso, tomando en cuenta que la primera jornada del Clausura está a la vuelta de la esquina. “Contento, por suerte me recibieron de la mejor manera. Llegué el martes y me estoy adaptando al equipo. Notable (el recibimiento), ya conocía a un par. Es un grupo sano, pensando ya en el primer partido”, apuntó al respecto.

Por otro lado, ‘Tito’ habló sobre lo que le puede dar a Mannucci en el segundo certamen de la temporada y la exigencia personal que siempre se plantea cada vez que llega a un club nuevo. “Ya muchos me conocen, siempre al equipo que voy trato de dar siempre lo mejor de mí. Obviamente, te puede o no salir las cosas, pero siempre voy a dar todo de mí. Mi contrato es hasta el 31 de octubre, ojalá Dios quiera que sea por más”, agregó.

Recordemos que Urruti comenzó el 2024 con incertidumbre, pues en un primer momento parecía que tenía todo arreglado para que se dé su continuidad en Universitario de Deportes, donde salió campeón nacional el año pasado. No obstante, todo el panorama cambió tras la partida de Jorge Fossati a la Selección Peruana. Posteriormente, si bien en el Apertura defendió los colores de Deportivo Garcilaso, se marchó a comienzos de junio para jugar en Trujillo lo que resta del año.

En cuanto a los números que cosechó en el ‘Rico Garci’, Urruti disputó un total de 12 partidos, ocho por la Liga 1 y cuatro por la Copa Sudamericana. Asimismo, llegó a anotar tres goles. Ahora que ha hecho borrón y cuenta nueva, espera rendir en Carlos A. Mannucci y tener la posibilidad de que su contrato se extienda más allá del 31 de octubre, fecha donde debería terminar la etapa regular del Clausura.

Precisamente sobre su fichaje, Depor también dialogó con Milton Mendes, director técnico del ‘Tricolor’, quien valoró las condiciones de ‘Tito’ y lo que le viene a aportar a su equipo. “No se puede cuantificar en números. Es un jugador con calidad y viene a acrecentar lo que ya tenemos. Como siempre hablo con los jugadores, tenemos una buena plantilla. El que esté mejor, va a jugar siempre”.

De la misma manera, el brasileño aclaró el panorama sobre si llegarán más jugadores en este mercado de pases. “Nosotros estamos trabajando. Mi papel de entrenador es mejorar lo que tenemos y en la dirección, traer jugadores. No es fácil. No queremos traer jugadores por traer. Necesitamos jugadores que nos den un incremento, no vamos a aceptar a cualquier tipo de jugador. No tenemos ningún tipo de presión”.





¿Qué se le viene a Mannucci?

Luego del receso de la Liga 1 por la participación de la Selección Peruana en la Copa América, Carlos A. Mannucci volverá a tener actividad el próximo sábado 13 de julio cuando visite a Universitario, en el cruce correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2024. Dicho compromiso comenzará a las 6:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV o Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.





