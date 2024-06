La Copa América 2024 será recordada por muchos momentos inolvidables y por los intensos duelos que definieron el destino de las selecciones participantes. Para Perú, el partido contra Argentina (derrota 2-0) en el Hard Rock Stadium de Miami fue una noche de emociones encontradas y desafíos imprevistos. Oliver Sonne (23 años) se convirtió en protagonista inesperado al ser titular tras la lesión de Andy Polo durante el calentamiento. Su debut desde el inicio en el torneo de la Conmebol dejó muchas sensaciones y reflexiones.

Sonne expresó sus sentimientos tras el partido. “Es difícil, sabíamos que íbamos a hacer un trabajo difícil, tratamos, pero es un buen equipo. Peleamos pero no fue suficiente. Estamos muy tristes. Intentamos bastante. Jugamos largo, corto, no sé qué pasó cuando nos marcaron. Tenemos que aprender”, afirmó el defensor del Silkeborg IF.

Oliver Sonne también destacó el esfuerzo colectivo, subrayando la entrega y el trabajo del equipo, aunque reconoció que no fue suficiente para superar a un rival tan fuerte. La derrota por 2-0 dejó un sabor amargo, pero también una serie de lecciones que serán cruciales para el futuro del grupo.





La inesperada titularidad de Sonne





El destino le jugó una carta inesperada a Oliver Sonne. La lesión de Andy Polo minutos antes del inicio del partido significó una oportunidad de oro para el defensor, quien no dudó en aprovecharla. “Por supuesto. Estaba emocionado por jugar. Es lindo ver cómo tus compañeros te alientan. El DT me dio la chance y eso es bueno. Traté de ayudar al equipo, pero fue difícil”, comentó.

Sonne, que solo tenía cuatro partidos encima hasta verse las caras con Argentina, venía siendo una pieza de recambio para Jorge Fossati, sobre todo en los minutos finales. El lateral derecho acumulaba solo 68′ disputados con Perú. No obstante, ya había tenía su debut oficial con la Blanquirroja frente a Chile en la primera fecha de la Copa América.

Cabe señalar que Oliver Sonne debutó con la camiseta de la selección ante Nicaragua, luego de ser convocado por Juan Reynoso en los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias 2026. No obstante, no llegó a disputar ni un solo minuto. Recién con el DT uruguayo tuvo roce, jugando como carrilero por izquierda y por derecha hasta su momento de ser titular frente a Argentina.

Así quedó Perú en la tabla de posiciones del Grupo A





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 3 3 0 0 5 0 5 6 2 Canadá 3 1 1 1 1 2 -1 4 3 Chile 3 0 2 1 0 1 -1 1 4 Perú 3 0 1 2 0 3 -3 1

Lo que viene para la Selección Peruana





Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la Bicolor se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina).

