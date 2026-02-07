Sport Boys viajó a Tarma con la consigna de no solo hacerle frente a un ADT que llegaba urgido de un triunfo en casa tras perder ante Universitario en la fecha 1, sino también con la dificultad que supone jugar en suelo tarmeño por la altitud de la ciudad. Así pues, después del 1-0 anotado por Hideyoshi Arakaki a los 45′, todo se puso cuesta arriba para los dirigidos por Jaime de la Pava. No obstante, cuando parecía que los locales se llevarían los tres puntos sin sufrir algún apremio sobre el final, la polémica se instaló en el Estadio Unión Tarma. Luego de un centro desde la izquierda, Luciano Nequecaur apareció en el área y puso el 1-1 en el marcador, un resultado más que positivo para la ‘Misilera’ por todo lo que habían luchado. Lamentablemente toda la ilusión rosada de derrumbo tras la intervención del VAR: el ‘9’ de los chalacos aparentemente estaba en posición adelantada, por lo que, haciendo caso a sus asistentes del video arbitraje, Edwin Ordóñez anuló el tanto. Consumada la derrota de los rosados, la rabia contenida en todo los jugadores de puso de manifiesto a través de Luis Urruti, quien viendo hacia las cámaras atinó a decir: “Es una vergüenza”. Según se pudo ver en la repetición de la jugada de Nequecaur, la línea del offside no fue trazada correctamente y eso terminó perjudicando a los del Callao.