Desde que se reinició la Liga 1, las miradas siguen de cerca el trabajo de Pablo Peirano con Mannucci: el equipo acumuló tres victorias consecutivas (frente a Alianza Universidad, Deportivo Llacuabamba y Ayacucho FC). Ahora, aún hay un as bajo la manga que el ’profe’ no utiliza y que ya demostró que sí la hace con la camiseta trujillana. Osnar Noronha se recuperó del desgarro que tenía en el muslo izquierdo y en breve podría entrar a su pizarra.

¿Cuánto gana el cuadro norteño? Por ejemplo, en la primera parte del año, Noronha alcanzó cuatro tantos en solo 294 minutos. Y esa regularidad la demostró desde la temporada anterior (participó en 30 encuentros y 2,566′). A partir de ello, su nombre comenzó a sonar alrededor de la Videna. El ’9′ estuvo en El Tridente Depor y habló de ese sueño.

“El tema de la selección es un anhelo para todo jugador, pero es la consecuencia de lo que hagas en tu club. Tuve un buen comienzo de año, pero la lesión me hizo retroceder un poco, pero hay que ser de mente fuerte para salir adelante. Ya estoy de alta y cumpliendo los entrenamientos. Voy tres con todo el plantel”, mencionó el delantero.

Cuando se le consultó qué cosas influyeron para que tenga continuidad, Noronha señaló: “Es un tema de confianza, siempre he trabajado para eso. Siempre estoy dispuesto a aprender cada día. Y sí, he pasado por algunos equipos y no tuve protagonismo como tuve con Mannucci. Estar en Primera y luego bajar a Segunda, me dio un envión para hacer las cosas bien”.

Sobre el presente del cuadro trujillano, con Pablo Peirano a la cabeza, esto manifestó el atacante: “Creo que llegó un comando técnico que nos inyectó bastante profesionalismo en todo sentido. Es un técnico que siempre estará detrás de cada uno, dando indicaciones o haciendo cosas por mejorar. Nos muestra muchos errores y virtudes de los rivales, saltas al campo con una herramienta diferente y que ayuda”.

A su vez, el ’9′ contó que a inicios de temporada estuvo cerca de llegar a Universitario de Deportes. “Hubo posibilidades de ir a principios de año, pero había firmado por dos temporadas con Carlos Mannucci. Estoy agradecido por lo que me dio este club”. Frente a ello le preguntaron si la ’U’ era el club grande que lo tenía en la mira: “Sí, en su momento, pero ya estaba contrato acá y era muy difícil”, respondió.

