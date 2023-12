Marcelo Martins Moreno es uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol sudamericano en las últimas décadas. Goleador histórico de la selección de Bolivia (31) y tercer máximo artillero en todos los tiempos de las Eliminatorias de Conmebol (22), solo detrás de los ‘monstruos’ Lionel Messi (31) y Luis Suárez (29), el crack de raíces brasileñas tiene un nombre bien ganado en el continente. Y el próximo paso de su carrera podría estar en la Liga 1 Betsson, tal como ha reconocido el veterano atacante luego de terminar contrato con el Independiente del Valle de Ecuador.

Con Depor, Marcelo Moreno Martins ha compartido información relevante sobre posibles negociaciones con clubes peruanos. El experimentado delantero boliviano afirmó: “Hay dos clubes de Perú que están conversando con mi representante, pero hasta el momento no hay una propuesta formal”. Asimismo, su agente Fabiano Farah señaló: “Estamos evaluando las oportunidades de proyectos. Grandes equipos de Sudamérica ya empiezan hacer contactos. Sin embargo, los de Universitário de Perú no me han contactado”.

Estas declaraciones han generado especulación y expectación entre los hinchas del fútbol peruano, ya que Marcelo Moreno Martins es una figura reconocida en el ámbito internacional. Su experiencia y calidad como delantero podrían representar un valioso activo para cualquier equipo que busque fortalecer su plantilla en la Liga 1 2024.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los clubes peruanos involucrados en las conversaciones, dejando un misterio sobre el futuro del jugador. Moreno Martins ha dejado entrever la posibilidad de un nuevo capítulo en su carrera, pero todo dependerá de cómo se desarrollen las conversaciones y si se formaliza alguna propuesta.





¿Cuáles son las estadísticas de Marcelo Martins?





Luego de su paso por Cerro Porteño, Marcelo Martins arribó este 2023 a Independiente del Valle. El ‘Flechero’ fue una de las figuras del ‘Matagigantes’ en esta última campaña, registrando 3834 minutos en 26 partidos disputados entre Liga Pro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Previo a la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, el atacante anunció su retiro de la Selección de Bolivia. En el 2020, el ariete se convirtió en el máximo goleador histórico de la ‘Verde’, así como también se coronó como el máximo artillero de las Eliminatorias Sudamericanas 2022 con 10 tantos, superando a figuras como Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi.





