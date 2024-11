Universitario de Deportes ya comenzó con la planificación de la plantilla de la siguiente temporada, que tendrá la misión de conseguir el tricampeonato de la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores. Este viernes 22 de noviembre se confirmó una baja más a su plantel actual: según información de RPP, el defensor Marco Saravia se irá a préstamo a Cusco FC, club que disputará la próxima edición de la Copa Sudamericana. El ‘Faraón’ se marcha de Ate tras jugar las temporadas 2023 y 2024.

Como se recuerda, el zaguero llegó a la ‘U’ a finales de 2022 proveniente de Deportivo Municipal. En su primera temporada como jugador merengue, disputó 24 partidos y marcó un gol. Sin embargo, en la reciente campaña apenas jugó un partido en la Liga 1 y cuatro encuentros en la Libertadores. Fabián Bustos no lo tuvo mucho en consideración y, por tal motivo, decidió cambiar de aires.

A mitad de 2024, Saravia recibió una oferta del Universitario de Ambato de Ecuador; sin embargo, la institución ‘crema’ no aceptó la oferta. Recordemos que Marco tiene contrato con el vigente campeón peruano hasta finales de 2025, por lo que al terminar su préstamo al club cusqueño quedaría como jugador libre. A sus 25 años, necesita más rodaje en los campos de juego.

Cabe mencionar que una de las primeras bajas confirmadas para la ‘U’ fue la del ecuatoriano Segundo Portocarrero, quien acabó su préstamo y volverá a su club de origen, Barcelona de Guayaquil. La segunda baja fue Nelson Cabanillas, quien ya tiene un acuerdo de palabra con Melgar. A pesar de ello, el jugador todavía no confirma su llegada al ‘Rojinegro’, pero es cuestión de tiempo.

Nelson, para el medio digital Medio Informal, habló sobre su llegada a Melgar para el próximo año. “Si claro, obviamente hay conversaciones, pero todavía no he cerrado las puertas a nada. Siempre dije que soy hincha de Universitario. Voy a esperar hasta el final y haber que viene”, dijo el zurdo. Asimismo, le preguntaron dónde jugará el 2025, a lo que Cabanillas respondió: “Aún no se sabe... pero ya habrá noticias. Atentos a mis redes”.

Marco Saravia jugó 4 partidos en la Copa Libertadores 2024. (Foto: Getty Images)

Universitario está interesado en Fydriszewski

Según información del periodista Horacio Zimmermann de Movistar Deportes, Universitario tiene su mirada puesta en Francisco Fydriszewski para reforzar la delantera en el 2025. “En Universitario se habla de la posibilidad de un delantero: Francisco Fydriszewski. Actualmente, juega en San Lorenzo y no tiene muchos minutos. Es uno de los nombres para reforzar a la ‘U’, teniendo en cuenta que este año trajo a un ‘9′ del extranjero, pero lo terminó sacando del equipo (Diego Dorregaray)”, comentó.

Ahora, el ‘Polaco’ no está viviendo una gran temporada en San Lorenzo, ya que solo disputó cuatro partidos y, a su vez, no registra ningún gol (fue relegado al banco tras fallar un penal en el último minuto contra Godoy Cruz). Sin embargo, Fabián Bustos conoce bien su capacidad en el área. Ambos coincidieron en Barcelona de Guayaquil, donde, entre Liga Pro, Copa Libertadores y Sudamericana, Fydriszewski registró 25 tantos y seis asistencias en 51 encuentros.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026, y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





