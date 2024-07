La llegada de Martín Cauteruccio a Sporting Cristal - a inicios de año - significó una buena noticia a nivel deportivo para los celestes por su cuota goleadora que influyó en el transcurso del torneo, aunque surgió un problema a nivel legal por temas contractuales con su ex club: Independiente de Avellaneda. La institución argentina alegó tener contrato con el futbolista hasta finales de 2024, por lo que interpuso una demanda de 5 millones de dólares. Sin embargo, este jueves, FIFA declaró inadmisible este pedido.

Según información de RPP, desde la mayor entidad del fútbol rechazaron esta demanda que involucraba a Martín Cauteruccio y Sporting Cristal, por lo que no habrá ningún pago de por medio. El origen de este problema era que el delantero dijo ser jugador libre, algo que fue negado desde Argentina.

En el mes de enero, ‘Caute’ explicó la situación de su partida del cuadro de Avellaneda: “Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo de trabajo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación (solicitud interna) y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”.

Sin embargo, la respuesta no tardó por parte Daniel Seoane, Secretario General de Independiente: “El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso”.

Una de las razones de la salida de Martín de Independiente fue la falta de continuidad y que no estaba en los planes del DT. A inicios del 2023, al mando de Ricardo Zielinski, el atacante uruguayo disputó 30 partidos y anotó en doce ocasiones; sin embargo, tras enfermar de la infección de salmonela y, pese a recuperarse, dejó de ser tomado en cuenta por ‘Carlitos’, por lo que pasó a cerrar el año jugando solo ocho encuentros, de los cuales en tres fue titular (en ninguno anotó).

La llegada a Sporting Cristal

Teniendo en cuenta que llegaba con poco ritmo de competencia desde Independiente, Martín Cauteruccio sorprendió desde el primer partido en Sporting Cristal. En el duelo de la fecha 1, ante ADT (victoria 6-2), anotó tres goles como carta de presentación. Con el paso de las fechas, mantuvo el buen nivel.

Un problema hepático lo alejó de la actividad deportiva durante cinco fechas, pero igual le alcanzó para coronarse como goleador del Torneo Apertura con 16 anotaciones, en los 12 partidos que disputó de las 17 fechas. ‘Caute’ es uno de las armas de ataque para los celestes.

En la prematura eliminación de Copa Libertadores de Sporting Cristal ante Always Ready, Martín marcó cuatro goles. El primero fue en la derrota 6-1 en Bolivia y, los tres restantes los anotó en la victoria 3-1 ante el equipo boliviano, aunque no alcanzó para avanzar a la fase 3 del torneo continental.





