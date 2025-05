Soltó ese grito contenido, pero luego el VAR apagó esa euforia. Con el partido liquidado, y Alianza Lima arriba por 2-0 en el marcador ante Alianza Universidad, Matías Succar, tras un gran gesto técnico, clavó un golazo en el arco de Pedro Ynamine. Sin embargo, un off-side finísimo impidió el primer tanto del delantero con el equipo de La Victoria.

“Fueron muchas emociones en pocos minutos, la emoción fue porque me costó mucho el gol y lo lamenté mucho. La camara no me deja muy claras las cosas, mucha impotencia y toca seguir trabajando”, declaró el ‘9’ en L1 MAX.

El delantero, también, confesó que le dijo al árbitro Michael Espinoza. “Le dije que no me podía anular el gol ya que me había costado mucho, todo pasa por algo, voy a seguir trabajando y estoy con ganas de que puedo demostrar que estoy haciendo las cosas bien”, agregó.

“Me dolió mucho que me anulen el gol, pero siento que es un envión anímico, me siento bien en el día a día y espero seguir peleando por la confianza del ‘profe’”, agregó Succar con respecto a lo que viene para él y para el equipo.

Por último, reveló las emociones que sintió: “Lloré de alegría en la cancha y de frustración en el vestuario, me toca seguir apoyando al equipo para darle mi mejor versión”.

Esta temporada, Succar apenas disputó nueve partidos (siete por el Apertura y dos por Copa Libertadores). Es más, ante Alianza Universidad reapareció luego de prácticamente dos meses, pues no saltaba a la cancha desde el 29 de marzo, ante ADT en Tarma.

Matías Succar llegó a Alianza Lima en julio del año pasado. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su derrotar 2-0 a Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para este viernes 23 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

