Mauricio Affonso: "Volver a tener a Pablo Bengoechea sería buenísimo"

Mauricio Affonso se pronunció sobre el posible retorno de Pablo Bengoechea a Alianza Lima. El delantero dijo sentirse agradecido con el DT que le dio la oportunidad de vestir la camiseta blanquiazul.

"Con Pablo Bengoechea yo estoy muy agradecido porque él confió en mí y me trajo a Alianza Lima el año pasado. Volver a tenerlo como técnico sería algo lindo, pero no estoy pensando en eso porque la situación no lo amerita", dijo en RPP.

"Queremos sacar al equipo de este momento y terminar el torneo de la mejor manera posible. Después, si se da la posibilidad que él pueda venir, sería buenísimo", añadió.

El delantero de Alianza Lima habló de la victoria sobre Melgar y dijo que con actitud lograron salir del empate que pudo convertirse en un mal resultado para los blaquiazules.



"En otros partidos nos había pasado lo mismo, que veníamos teniendo un resultado positivo y comenzábamos a cometer algunos errores que pagábamos caro. Sin embargo, cuando nos empatan sacamos la actitud que no habíamos tenido en otros cotejos. El equipo siguió creando situaciones de gol y encontramos el triunfo", comentó.

Arroé y Gallese hablan del triunfo sobre Melgar. (América TV)

