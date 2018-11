Mauricio Affonso: "Mi renovación con Alianza Lima no depende de la continuidad de Pablo Bengoechea"

Pabvlo Bengoechea ha deslizado la posibilidad de dejar Alianza Lima a final de temporada. Sea cual sea el desenlace del equipo en el final, el uruguayo podría irse; sin embargo esta decisión no será decisiva para que algunos jugadores decidan quedarse.

Mauricio Affonso fue un pedido exclusivo de Bengoechea, pero señaló que así se vaya el técnico a final de temporada, él igual evaluará otras cosas para renovar.

"No he hablado con nadie sobre mi renovación, estoy tratando de pensar en lo que es cada partido. Acá me siento cómodo pero por el momento estoy pensando en el presente. No creo que sea determinante el hecho si se queda Bengoechea o no el próximo año", dijo Affonso en RPP.

"Desde el primer día me he sentido muy cómodo por los compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y la gente. Sin embargo, no quiero sacar de mi cabeza lo que es el presente y lo que se está viviendo con el equipo", agregó.

Maurici Affonso lleva 7 tantos con Alianza Lima y el hincha quiere que lo aseguren de una vez para la próxima temporada. El '9' demostró en el clásico que la 'conoce bien'.