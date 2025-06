Alianza Lima logró una victoria clave ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la jornada 17 de la Liga 1 Torneo Apertura 2025. El conjunto blanquiazul venció por 1-0 con gol de penal de Fernando Gaibor, y se mantiene firme en la pelea por el título. Sin embargo, lo que más llamó la atención tras el pitazo final no fue el resultado, sino las durísimas declaraciones de Bernardo Cuesta, delantero histórico del ‘Dominó’, quien regresó a las canchas luego de casi nueve meses y no se guardó nada al expresar su molestia por el arbitraje de Jordi Espinoza.

El atacante argentino-peruano mostró su incomodidad por cómo se desarrolló el partido, especialmente por el arbitraje. Melgar reclamó un posible penal no cobrado sobre Kenji Cabrera en la primera mitad, y más allá del penal concedido a Alianza Lima, Cuesta hizo énfasis en lo que él considera una tendencia en el fútbol peruano. “Este es el fútbol en la decadencia que estamos viendo, por la gente que lo maneja, que dice saber y no hace un análisis profundo del fútbol peruano hoy en día”, expresó.

A lo largo de sus declaraciones, Cuesta se explayó sobre los problemas que nota del fútbol peruano. Indicó que las decisiones arbitrales muchas veces responden a intereses y no a la justicia deportiva. “Nadie dice nada porque no conviene, porque no es productivo para el rating. Hay que hablar de los equipos ‘importantes’ que están arriba, eso es lo que vende”, señaló, dejando en claro que para él, los equipos de provincia siguen siendo tratados con desventaja.

Bernardo Cuesta volvió después de nueves meses. Foto: Omar Cruz.

Con evidente malestar, Cuesta remarcó que el club arequipeño se ha acostumbrado a pelear contra todo tipo de obstáculos, incluidos los que vienen desde fuera de la cancha. “Somos de provincia, orgulloso de ser de provincia, y vamos a luchar contra todo. No me interesa contra quién. Sabemos lo que somos y a dónde vamos, y eso no va a dejar de ser así”, comentó, recibiendo el respaldo de la hinchada rojinegra en redes sociales.

El delantero también hizo una fuerte acusación indirecta a otros clubes. “Este es el juego del que más llora, tiene más beneficio. Siempre es la misma rueda y después puras risas, pero cada vez caemos más abajo”, sostuvo, en referencia a lo que considera una ventaja constante para los clubes más ‘relevantes’ del país.

Cuesta, quien volvió al primer equipo tras recuperarse de una lesión que lo alejó nueve meses, dejó en segundo plano su alegría personal por regresar a las canchas. En cambio, siguió expresando su malestar con el panorama general del fútbol local. “Mi visión es decir lo que se tenga que decir y hacer que este fútbol peruano vuelva a crecer, porque es lo que todos queremos”, afirmó.

Bernardo Cuesta explotó contra el arbitraje ante Alianza Lima | Video: AlpacaSports

¿Cuándo volverá a jugar FBC Melgar?

Luego de su derrota 1-0 ante Alianza Lima, Melgar volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a Juan Pablo II, en el duelo correspondiente al pendiente dela fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho duelo está programado para el miércoles 2 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Complejo Juan Pablo II.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

