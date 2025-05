A finales de septiembre del año pasado, Melgar recibió un duro golpe en el campeonato. Bernardo Cuesta, su mejor jugador y uno de sus ídolos históricos, tuvo una grave lesión ligamentaria y meniscal en la rodilla derecha, lo que comprometió su continuidad en lo que restaba de la temporada 2024. Sin embargo, según los últimos reportes que llegan desde Arequipa, el delantero de 36 años está cerca de volver a los terrenos de juego.

Cuesta se operó a tiempo de aquella lesión y viene cumpliendo con un larguísimo proceso de recuperación, el cual no le ha permitido debutar en la Liga 1 Te Apuesto 2025. No obstante, pronto podríamos verlo sumando minutos en la presente campaña, dependiendo de las últimas evaluaciones del departamento médico del conjunto arequipeño.

Según la información del periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, Bernardo Cuesta fue evaluado recientemente y, si bien respondió de manera positiva a las pruebas médicas, todavía no recibió el alta. Eso sí, en Melgar no quieren precipitarse y esperarán el tiempo que sea necesario para no apurar su retorno.

Una vez que el delantero reciba el visto bueno de los doctores, en tienda rojinegra harán que sume minutos en la Liga 3 y así acumule rodaje para estar listo para la máxima categoría. Eso quiere decir que, de no mediar inconvenientes, podríamos ver a ‘Berni’ en las primeras jornadas del Torneo Clausura.

Bernardo Cuesta es el goleador histórico de Melgar en la era profesional. (Foto: Liga 1)

Por su experiencia y jerarquía dentro del campo, Cuesta sería un incorporación importantísima dentro del plantel de Walter Ribonetto. Es el máximo goleador en la era profesional con 191 anotaciones y nadie discute que estando al 100 %, puede convertirse en uno de los mejores atacantes de la Liga 1 Te Apuesto.

Por otro lado, Cristian Bordacahar, quien sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha durante el partido con Lanús en Arequipa, ya está de regreso en el Perú luego de operarse en Argentina. Al igual que con Cuesta, el ‘Dominó’ será cauteloso con su recuperación y esperará el momento adecuado para su regreso a las canchas. El ‘Chapu’ es una pieza clave para Ribonetto.

Cristian Bordacahar se lesionó contra Lanús en Arequipa. (Foto: Melgar)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Grau en Arequipa, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Universidad, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para vieres 23 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

