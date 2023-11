Los clubes de la Liga 1 Betsson vienen trabajando con miras al inicio de la temporada 2024, por lo que aquellos que se quedaron sin entrenador están en la búsqueda del líder que los lleve al éxito. Melgar es uno de ellos, que tras la salida de Mariano Soso comenzó a sondear varios nombres, entre los que destacó el de Diego Martínez, actual director técnico de Huracán.

La gran campaña que viene haciendo con el ‘Globo’ en la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023, siendo uno de los punteros del Grupo A junto a River Plate e Independiente de Avellaneda, puso al estratega de 45 años en los ojos de diversos equipos, entre los que destaca Boca Juniors. Sin embargo, hoy dejó las cosas zanjadas y le cerró las puertas a cualquier negociación.

“Esta situación de los rumores con Boca ya me sucedió cuando estuve en Tigre. Está muy claro que mi energía está puesta en lograr nuestro segundo objetivo con Huracán. Mi representante sabe que no me tiene que decir nada. A mí no me llama nadie ni quiero que me llame nadie”, manifestó en una entrevista con El Ojo del Huracán.

Con estas palabras, Diego Martínez no solo le cierra las puertas a los ‘Xeneizes’, sino también a la posibilidad de que Melgar pueda tener un primer acercamiento para hacerse con sus servicios. Con este panorama, la institución arequipeña se verá obligada a barajar nuevas alternativas en los próximos días.

El técnico que llegue tendrá mucho trabajo por hacer, pues además de enfocarse en la participación en la Copa Libertadores 2024 desde la Fase 3, deberá analizar el plantel que herede de la gestión de Mariano Soso y Pablo Lavallén, los dos entrenadores que trabajaron en el club durante el 2023. Bajo esta premisa, el tiempo apremia y el ‘Dominó’ deberá ponerse las pilas.

Alianza Lima y Sporting Cristal ya tienen nuevo entrenador

A diferencia de Melgar, hay otros equipos que ya definieron a sus comandos técnicos para el año que viene. Los más resaltantes son Alianza Lima y Sporting Cristal, que anunciaron oficialmente las incorporaciones de Alejandro Restrepo y Enderson Moreira, respectivamente. De esta manera, ambos clubes empezarán a planificar sus respectivas pretemporadas.

Los ‘blanquiazules’ conformarán su plantel de la mano del entrenador colombiano y Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional, procurando que no se cometan los mismos errores que este año. Los rimenses, mientras tanto, presentarán al reemplazo de Tiago Nunes este lunes en las instalaciones de La Florida.





