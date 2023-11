Los días de Juan Reynoso en la Selección Peruana están contados, pues a pesar de su insistencia por mantenerse en su cargo, ayer Juan Carlos Oblitas le comunicó formalmente que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desea prescindir de sus servicios por lo que resta de las Eliminatorias 2026. Bajo ese contexto, Carlos Lobatón, exseleccionado y capitán de la ‘Blanquirroja’, lamentó la situación y consideró que el ‘Ajedrecista’ es un gran entrenador, pero lamentablemente los resultados no lo están respaldando.

En una entrevista con L1 Radio, ‘Loba’ se refirió al presente por el que atraviesa la ‘Bicolor’ en el presente proceso clasificatorio –última en la tabla de posiciones con 2 puntos de 18 posibles, además de 4 derrotas, 2 empates, 8 goles en contra y solo 1 a favor– y la posibilidad de que Reynoso deje de ser el director técnico. Según su óptica, la opinión publica está siendo muy dura con él.

“Me da tristeza porque estoy convencido que los procesos se deben respetar. Siento que no lo estamos valorando como deberíamos valorarlo. Él es peruano y deberíamos darle la oportunidad que ya está, pero un poco más de tolerancia. Me da pena porque es una persona capaz, trabaja bastante, no es cualquiera y es un buen técnico, pero a veces no se dan los resultados”, sostuvo.

Recordemos que Carlos Lobatón también fue parte de la Selección Peruana, donde debutó en 2005 y tuvo su último partido en 2016, en el duelo frente a Chile en Santiago (2-1) por las Eliminatorias Rusia 2018. A pesar de que solo pudo marcar un gol –el que le anotó a Colombia en la Copa América 2011–, sumó dos medallas de bronce tras las Copas América 2011 y 2015. Asimismo, también fue dirigido por el ‘Ajedrecista’ cuando este tuvo un breve paso por Sporting Cristal en 2011.

Lo cierto es que aún hay mucha tela por cortar. Si bien Juan Reynoso ya tiene conocimiento que no será más el DT de Perú, el área legal de la FPF tendrá que definir, junto a su representante, Mathias Fariña, los términos económicos de la desvinculación. Hasta el miércoles la postura del ‘Cabezón’ era una sola: seguir en su cargo para completar el proceso hacia el Mundial del 2026. Esto no será así y seguramente pronto tendremos novedades del desenlace de esta situación.

El área legal de la FPF deberá negociar la salida de Juan Reynoso. (Foto: GEC)





¿Yotún cambiará a Sporting Cristal por la ‘U’?

Luego del cierre de la Liga 1 Betsson 2023, que proclamó a Universitario de Deportes como campeón de la temporada, Jean Ferrari, administrador de los ‘cremas’, confirmó el interés por fichar a Yoshimar Yotún para el centenario. Sin embargo, según Carlos Lobatón, no ve a ‘Yoshi’ defendiendo a otro club en el Perú que no sea Sporting Cristal.

“A Yoshimar (Yotún) no lo veo con camiseta crema, no va salir de Cristal, inclusive para quedarse ha dejado de ganar un dinero. Es de la casa, es un símbolo del club y capitán y yo sé que, no va jugar en otro equipo que no sea Sporting Cristal”, manifestó el exmediocampista en una reciente entrevista con Willax Deportes.

Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines de 2024. (Foto: Sporting Cristal)

La despedida de Carlos Lobatón

A pesar de que Carlos Lobatón le puso fin a su carrera profesional en el 2019 jugando por Sporting Cristal, no tuvo la posibilidad de realizar su partido de despedida en el 2020, debido a la aparición de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, nunca es tarde para decirle adiós a un mediocampista de su calidad y este domingo 26 de noviembre (12:00 p.m.) tendrá su merecido homenaje en el estadio Alberto Gallardo, donde estarán diversas figuras reconocidas a nivel nacional e internacional.

Si eres hincha de Sporting Cristal o siempre te gustó el juego de ‘Loba’, toma en cuenta que en ‘Los últimos 90 minutos del cap27an’ estarán presentes varias figuras reconocidas del fútbol peruano, invitados internacionales o jugadores que dejaron huella en nuestro país. Sergio ‘Chapa’ Blanco, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Leandro Franco, Johnnier Montaño, Nicolás Ayr, Renzo ‘El Pincel’ Sheput, William ‘Periquito’ Chiroque, Erick ‘Loco’ Delgado, Andrés ‘Condor’ Mendoza, Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez, Roberto Mosquera y Ricardo Gareca son los confirmados hasta el momento.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO