Los cambios de ciclo en los equipos suelen darse sin demasiados anuncios, pero con decisiones que terminan marcando el rumbo de una temporada. En Melgar, el inicio de un nuevo proyecto trajo ajustes profundos y uno de ellos empieza a sentirse en el ataque. Un futbolista extranjero, que llegó con expectativas altas y recorrido previo en el fútbol argentino, dejó de ser prioridad dentro del plantel. Mientras el ‘dominó’ redefine su idea futbolística al mando de Juan Reynoso, el jugador prepara maletas. El destino no es menor y el paso que dará puede ser clave para su carrera.

La salida se enmarca en las decisiones tomadas por el comando técnico para el 2026. Con la llegada de Juan Reynoso, Melgar optó por reordenar su plantel y liberar cupos, especialmente en la zona ofensiva. En ese contexto, el nombre de Gregorio Rodríguez comenzó a quedar al margen de los planes principales.

Con el pasar de los días, el extremo argentino encontró una alternativa concreta en su país. San Lorenzo de Almagro apareció como opción firme y las conversaciones entre clubes avanzaron hasta llegar a un acuerdo. La operación se cerró bajo la modalidad de préstamo por una temporada, con una opción de compra incluida.

Rodríguez viajará a Argentina para cumplir con los pasos habituales antes de oficializar su vínculo. El atacante deberá pasar los exámenes médicos correspondientes y luego firmar contrato con el ‘Ciclón’, que busca reforzar su ofensiva de cara a las competencias locales e internacionales del año.

Gregorio Rodríguez pudo liquidar el partido sobre el final. Foto: Omar Cruz/GEC.

El delantero de 26 años había llegado a Melgar a inicios del 2025 procedente de Instituto de Córdoba. En esa operación, el club arequipeño invirtió una suma importante por un porcentaje de su pase, apostando por su proyección y su adaptación al fútbol peruano.

Durante su etapa en el ‘Dominó’, Rodríguez sumó minutos en distintas competencias y alternó titularidades. Si bien mostró destellos, no logró consolidarse como una pieza indiscutible en el ataque rojinegro, situación que terminó pesando en la evaluación final del plantel.

Desde la interna de Melgar, la cesión también es vista como una oportunidad. El club espera que el futbolista recupere protagonismo en un entorno competitivo y que una buena temporada en Argentina pueda abrir la puerta a una futura venta que beneficie a la institución.

Para Gregorio Rodríguez, el regreso a la Liga Profesional representa un desafío importante. San Lorenzo es un club de peso, con exigencia constante y presión mediática, un escenario ideal para relanzar su carrera tras su paso por el fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR