Tan solo faltan 13 días para el inicio oficial del Torneo Apertura en la temporada 2026 de la Liga 1, por lo que los equipos solo afinan detalles con sus respectivos planteles saliendo que ya tienen a todos disponibles. Sin embargo, la historia es un tanto distinta en el caso de Universitario de Deportes pues uno de sus refuerzos, anunciando en diciembre entre bombos y platillos, aún no ha arribado a la capital pero ya tendría fecha límite para que se una al equipo. Hablamos de Sekou Gassama, de quien ya se pudo conocer el itinerario de llegada a nuestro país para ser el flamante delantero de la institución ‘crema’.

Para la hinchada merengue, la posición de centrodelantero es la que genera mayor ansiedad y expectativa de cara al centenario. La directiva apostó fuerte por el senegalés de 30 años, cuya carrera se ha forjado principalmente en el fútbol español, pero su ausencia en el arranque de la pretemporada encendió las alarmas. Felizmente para los intereses del club, la demora no responde a desinterés, sino a temas familiares que fueron debidamente coordinados y autorizados por la institución.

La espera, sin embargo, tiene las horas contadas, pues se ha confirmado que su arribo a suelo peruano es inminente. El nuevo atacante estudiantil aterrizará en Lima el próximo miércoles 21 de enero, fecha definitiva para ponerse bajo las órdenes del comando técnico. Con esto, se busca disipar cualquier rumor sobre su compromiso y asegurar que el plantel esté completo antes del pitazo inicial del campeonato.

Una vez en la capital, Gassama se integrará de inmediato a los trabajos liderados por Javier Rabanal desde la siguiente semana. Su llegada calza de forma precisa para ser parte de la fiesta mayor del club: la Noche Crema 2026. Este 24 de enero, el delantero podrá ser presentado oficialmente junto a sus nuevos compañeros ante un Estadio Monumental repleto, recibiendo el primer contacto directo con la afición.

A pesar de no estar físicamente en Campo Mar, el jugador no ha perdido el tiempo durante su estancia en el extranjero. Se conoció que ha seguido un estricto cronograma de entrenamientos a doble turno, coordinado a distancia con el área física de la ‘U’. El objetivo de este plan remoto ha sido mantener su forma atlética para que su adaptación a la dinámica e intensidad del equipo sea lo más rápida posible al llegar.

No obstante, los tiempos son ajustados y el realismo se impone en la planificación deportiva de los amistosos. Es un hecho que no jugará los duelos de preparación ante Sport Boys y Melgar, y sus opciones de sumar minutos ante la Universidad de Chile en la presentación son escasas. El cuerpo técnico priorizará su acondicionamiento final para no arriesgarlo innecesariamente recién bajado del avión.

Todas las fichas están puestas en el estreno oficial por los puntos, donde realmente importa su aporte goleador. El futbolista africano apunta a estar apto y en lista para el debut de la Liga 1, programado para el domingo 1 de febrero ante ADT en Ate. Allí, con el transfer en mano y la adaptación avanzada, se espera que empiece a escribir su historia con la camiseta crema.

Noticia en desarrollo…

TE PUEDE INTERESAR