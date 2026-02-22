El sueño europeo terminó mucho antes de lo esperado para una de las mayores promesas que tuvo nuestro balompié hace muy poco tiempo. Jefferson Cáceres, quien a inicios del 2025 alistó maletas con mucha ilusión para jugar en el duro fútbol de Inglaterra, ha decidido pegar la vuelta al Perú tras no encontrar su lugar ideal en el viejo continente. Su destino no podía ser otro que FBC Melgar, el equipo que lo vio nacer futbolísticamente y que hoy le abre las puertas de par en par para que recupere ese nivel desequilibrante que enamoró a todos los hinchas arequipeños y lo llevó a la selección.

Este sorpresivo regreso marca un nuevo comienzo para el extremo nacional, quien necesita con urgencia sumar minutos y recuperar la confianza perdida tras meses de poca actividad oficial. La directiva rojinegra preparó el terreno en sus redes sociales para darle la bienvenida, apelando al gran cariño que le tienen al jugador por toda su historia y crecimiento dentro de la institución desde que era un adolescente.

El emotivo anuncio oficial tocó el corazón de los fanáticos. “Llegó a los 16 años, vivió en nuestra casa club, creció defendiendo estos colores y logró consolidarse... Hoy, Jefferson regresa al Dominó para seguir construyendo su historia”, publicó Melgar, destacando que el talento y el gol vuelven a casa con el compromiso de siempre.

Jefferson Cáceres no logró tener muchos minutos en Escocia | Foto: Dunfermline

En cuanto a los detalles del contrato, se sabe que el vínculo será por un año y medio, con la opción de alargarlo si ambas partes están de acuerdo. Un dato clave es que Melgar no tuvo que pagar ni un sol por su regreso, aunque el Dunfermline de Escocia conservó un porcentaje de su pase para ganar algo en una futura venta.

Ahora, bajo las exigentes órdenes del técnico Juan Máximo Reynoso, el atacante buscará cobrarse su propia revancha en la Liga 1. Su llegada cae como anillo al dedo para un plantel que viene peleando en los primeros lugares de la tabla y que se ilusiona con la vuelta de su hijo pródigo.

Jefferson Cáceres pasó 6 meses en el fútbol de Inglaterra. (Foto: Sheffield United)

¿Qué números dejó Cáceres en Europa?

Haciendo un repaso por su corta aventura en Europa, Cáceres llegó al Sheffield United por más de 1.4 millones de euros. Sin embargo, nunca logró debutar en el primer equipo oficial, jugando de forma irregular en la categoría Sub 21 y participando solo en algunos amistosos de pretemporada antes de ser vendido.

Su siguiente parada fue la segunda división de Escocia, vistiendo la camiseta del Dunfermline Athletic, donde tampoco pudo brillar como se esperaba. Allí disputó apenas 13 partidos, sumando 767 minutos en la cancha y logrando dar solo dos asistencias, sin poder celebrar un gol propio con su nuevo club.

Su falta de continuidad fue muy evidente, ya que su último partido oficial se jugó el pasado 6 de diciembre del 2025, donde sumó apenas 21 minutos en una dolorosa derrota. Tras facilitar las negociaciones, se espera que el jugador llegue a la ciudad blanca este mismo fin de semana para sumarse a los entrenamientos.

